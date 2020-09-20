KYK yurt ve burs süreci hala başlamış değil. DGS tercih yakında başlayacak, YKS ek tercihler ise devam ediyor. Henüz yeni kayıt olan öğrenciler KYK yurt ve burs süreci ile ilgili bir gelişme olup olmadığını merak ederken 'KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Burs başvuruları başladı mı?' soruları art arda geliyor. İşte detaylar...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.