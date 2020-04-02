KYK yurt ücretleri ne zaman iade edilir, mart ayı ücreti iade edilecek mi? Kredi ve burs kesilecek mi?

KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüsten dolayı üniversiteler bahar döneminin uzaktan devam etmesi kararı verildi. Öğrenciler ise KYK yurt ücretleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki KYK yurt ücretleri iade edilecek mi?

YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurt ücretleri ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. "ifadelerini kullandı.

KREDİ VE BURSLAR KESİLECEK Mİ?

Cumhurbşkanı Erdoğan, açıklamasında "Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek" dedi.