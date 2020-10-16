KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Binlerce öğrenci ve ailesinin yakından takip ettiği KYK yurt ve burs başvuruları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından araştırmalar yeniden hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Üniversitelerde yüz yüzee eğitime kısa bir süre sonra başlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanının bu açıklamalarının ardından bu yıl Yükseköğretim Kurumunda ilk yılını geçirecek olan ve kalacak yer ayarlamayan öğrenciler KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde alınmıştı. Pandemi nedeniyle Üniversitelerde yüz yüze eğitimin olup olmayacağının bilinmemesi nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvime göre başvuruların alınacağını duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KYK YURT VE BURS HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Hiçbir evladımızın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmaması için yurtlarımızın kapasitesini artırdık. Burs ve kredi verme konusundaki imkanlarımızı en üst seviyeye çektik. 1 milyon 600 bin öğrenciye burs imkanı sağladık.

Lisans öğrencisi burs veya kredi ödemesini aylık 550 liraya çıkardık. Bu rakam yüksek lisans öğrencilerinde 1100 lira, doktora öğrencilerinde ise 1600 liradır. Bunları biz yaptık.

‘Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık. İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı. İnsan kaynağında ciddi açıklarımız bulunuyor. Henüz arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ardından KYK Yurdu ve burslar için yapılacak olan başvuruların da çok yakın bir zamanda başlayacağı düşünülüyor.