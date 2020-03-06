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06.03.2020 - 07:56 |

La Casa De Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı! La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel 4. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dünya çapında büyük ilgi gören Netflix dizisi La Casa De Papel'in yeni sezon bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İlk üç sezonuyla adeta nefes kesen La Casa De Papel yeni fragmanıyla tüm izleyenlerini meraklandırdı. Peki La Casa De Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte La Casa De Papel hakkında merak edilenler ve La Casa De Papel 4. sezon fragmanı...

La Casa De Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı! La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel dizisinin konusu, Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

La Casa De Papel oyuncuları, Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Pedro Alonso

La Casa De Papel yaratıcısı, Álex Pina

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkes etkisi altına alan La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi duyuruldu. Netflix üzerinden izleyici karşısına çıkan La Casa De Papel 4. yeni sezonuyla 3 Nisan 2020 günü yayınlanacak.

Peki La Casa De Papel yeni sezonunda neler olacak? İşte nefes kesen La Casa De Papel 4. yeni sezon fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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