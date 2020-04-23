Lal Ne Demek? Gönül Lal Ve Dilim Lal Nedir?

Lal kelimesi kökeni Arapça bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Arapça dilinden geçmiş bir kelimedir. Lal kelimesi anlamı dili tutulmuş ve konuşamaz hale gelmiş manasını taşımaktadır.

Lal Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Lal kelimesi sözlüklerde pek çok anlama gelmektedir. Lal kelimesinin sözlük anlamı sizlere aşağıda açıklanmıştır.

- Dili tutulmuş, konuşamaz hale gelmiş ve dilsiz.

- Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.

- Kırmızı renkli bir çeşit mürekkebe verilen ad.

- Parlak kırmızı renkte olan.

Gönül Lal ve Dilim Lal Nedir?

Dilim lal olmak ve gönül lal olmak kelimeleri lal kelimesinden yola çıkılarak dilsiz olmak ve konuşamamak anlamı taşımaktadır. Bir kişinin bir kişi ve bir olay karşısında konuşmadan sessiz kalması dilim lal oldu anlamı taşıyabilir.