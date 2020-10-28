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28.10.2020 - 11:15 |

Laleli Camii'nde ampul tartışması! İlber Ortaylı da tepki gösterdi

Laleli Camii'nin avizesine takılan tasarruflu ampuller tartışma konusu oldu. Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı da, sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camii'nin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ampullerin değiştirilmesi için çalışma başlattı.

Laleli Camii'nde ampul tartışması! İlber Ortaylı da tepki gösterdi

TASARRUFLU AMPULLER TAKILDI

1760-1763 yılları arasında Osmanlı padişahı III. Mustafa tarafından inşa ettirilen Laleli Camii'nin avizelerine takılan tasarruflu ampuller sosyal medyada paylaşılınca, tarihi yapının estetiğine uymaması nedeniyle tartışmalara neden oldu. Tartışmalara Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı da dahil oldu. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camii'nin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Tartışmalar üzerine Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Laleli Camii'nde incelemelerde bulundu. Ersoy, caminin özgün görüntüsüne aykırı olan ampullerin değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını dile getirdi. Çalışmalar doğrultusunda eski ampuller sökülerek, yerine yapının özgün görüntüsüne uygun ampuller takılacak.

AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre şu anda devam eden çalışmalar doğrultusunda Laleli Camii'nin aydınlatma ölçümleri yapılıyor. Ölçüm sonucunda estetik olmayan ampuller yerine, yapının özgün görüntüsün koruyacak şekilde ve daha küçük ebattaki ampuller kullanılacak. Farklı ebatlardaki avize fanusları ise tek tip küçük fanuslarla değiştirilecek.  Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanarak, Laleli Camii'nin aydınlatmasının estetik bir görünüme kavuşması bekleniyor.

 

 

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