Latife Ne Demek? Tdk'ya Göre Latife Etmek Ve Latifecilik Kelime Anlamı Nedir?

Latife kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ‘şaka’ anlamına gelmektedir. Ancak bu kelimenin temelinde karşı tarafın kalbini kırmadan küçük bir şaka olarak dile getirmek mümkün.

Latife Ne Demek?

Genel anlamı itibariyle TDK’ya göre Latife kelimesi ‘şaka’ anlamı üzerinden tabir edilmektedir. Bu kelimenin anlamını açmak gerekirse; yapılan küçük ve tatlı bir şaka şeklinde söylenebilir. Karşı tarafta rahatsızlık hissettirmeyecek ve naif, kibar biçimde ele alınan nükteler olarak da söylemek mümkün.

TDK'ya Göre Latife Etmek ve Latifecilik Kelime Anlamı Nedir?

Latife kelimesinden türemiş olan Latife etmek ise ‘şaka etmek’ anlamı ile ifade bulmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Hesap işleri müdürüne latife ederek durgunluğu bozmak istedi ise de söz karışan olmadı.’’ M. Ş. Esendal

Aynı şekilde latifecilik sözcüğü de yine merak edilen kelimelerden biridir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ise ‘latifeci olma durumu’ şeklinde geçmektedir. Yani diğer bir tabirle şaka yapan ve bu şakayı kibar şekilde gerçekleştiren kişi olarak öne çıkıyor. Genel anlamda ise latife herhangi bir anda ortamı neşelendirmek amaçlı yapılan küçük şakalar şeklinde bilinmektedir.