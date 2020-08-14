LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS ikinci yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

LGS süreci devam ederken yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil başvurusunda bulundu ve bulunmya da devam ediyor. Son güne girilirken ikinci yerleştirme sonuçları araştırılıyor. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda yerleştirmeye esas nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 24 Ağustos 2020'de duyurulacak.