LGS 2021 ne zaman, konuları neler? LGS 2021'e kaç gün kaldı, kaç kişi girecek, sınavda kaç soru olacak, kaç dakika sürecek?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Liseye gidecek adaylar için sınav hazırlığı devam ediyor. Hem öğrencilerin, hem öğretmenlerin, hem de yetkililerin LGS 2021 hazırlığı hız kesmiyor. 8. Sınıfların katılacağı LGS 2021 hakkında en çok merak edilen sorular ise sınav tarihi, konuları, sınava kaç gün kaldığı, LGS'ye kaç kişinin gireceği ve sınavın kaç dakika süreceği oldu. İşte LGS 2021 bilinenleri...

LGS 2021 NE ZAMAN?

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi.

LGS KONULARI NELER?

MEB'den yapılan açıklama ile öğrenciler LGS'de dahil merkezi sınavlarda tüm müfredattan sorumlu olacak. Bakanlık, ''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir'' şeklinde konuya açıklık getirdi.

LGS'DE KAÇ SORU VAR?

2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

LGS'de geçen yıl (2020)

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulandı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulandı.