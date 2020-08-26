MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS tercih sonuçları...
ABONE OL
26.08.2020 - 09:25 |

LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS tercih sonuçları...

LGS 2.nakil sonuçları haftanın başında açıklandı. Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler LGS 3.tercihleri için başvuru yapabilecek. LGS 3.tercihleri başvuruları 24-26 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise merak konusu. Peki LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS tercih sonuçları...

LGS 3.tercih sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. 24 Ağustos tarihinde hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin tercih başvuruları başladı. 26 Ağustos tarihinde başvuruların alınması son bulacak. Son başvuru tarihi günün gelmesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3.TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK 2020?

24 Ağustos tarihinde başlayan LGS 3.tercihlerinin son başvuru tarihi ise 26 Ağustos olarak yer aldı.

LGS 3.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 3.tercih başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra sonuçların açıklanması bekleniyor.

Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü miktar uyuşturucu madde ele geçilirdiBursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DYK başvurusu nasıl yapılır? Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-kurs başvuru

DYK başvurusu nasıl yapılır? Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-kurs başvuru

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Hırsız ile ev sahibi karşı karşıya gelirse... Yaşananlar kamerada!

Hırsız ile ev sahibi karşı karşıya gelirse... Yaşananlar kamerada!

Sıradaki Haber