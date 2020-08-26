26.08.2020 - 09:25 |
LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS tercih sonuçları...
LGS 2.nakil sonuçları haftanın başında açıklandı. Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler LGS 3.tercihleri için başvuru yapabilecek. LGS 3.tercihleri başvuruları 24-26 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise merak konusu. Peki LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 3.tercih sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. 24 Ağustos tarihinde hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin tercih başvuruları başladı. 26 Ağustos tarihinde başvuruların alınması son bulacak. Son başvuru tarihi günün gelmesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 3.TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK 2020?
24 Ağustos tarihinde başlayan LGS 3.tercihlerinin son başvuru tarihi ise 26 Ağustos olarak yer aldı.
LGS 3.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 3.tercih başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra sonuçların açıklanması bekleniyor.
Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü miktar uyuşturucu madde ele geçilirdiBursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.