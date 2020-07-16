LGS İstanbul lise taban puanları 2020! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri...

MEB tarafından gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 yani bugün erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarına göre tercih döneminde tercih işlemlerini yapacaklar. LGS tercihi yapmak için taban puanları ve yüzdelik dilimler incelenecek. İstanbul'da yer alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu. İşte İstanbul LGS liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ

Atatürk Anadolu Lisesi -Anadolu Lisesi

Kontenjan 240

2018 en düşük yüzdelik dilim: 3,48,

2018 en yüksek yüzdelik dilim :1,15

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi -

Kontenjan: 120

2018 en düşük yüzdelik dilim: 0,14

2018 en yüksek yüzdelik dilim: 0,01

Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi - Hazırlık +4 yıl Fransızca

Kontenjan: 100

2018 en düşük yüzdelik dilim: 0,05

2018 en yüksek yüzdelik dilim: 0,01

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