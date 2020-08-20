LGS nakil sonuçları nereden öğrenilir? 2020 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS Yerleştirmeye Esas 2. nakil tercihleri için süre devam ediyor. 17 Ağustos'ta başlayan nakil tercihleri için son gün 21 Ağustos. Peki, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, nerden sorgulanacak?

2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçların ilanı ise 24 Ağustos 2020 tarihinde olacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları e okul sistemi aracılığıyla sorgulanabiliyor. E okul'a giriş yaparak nakil başvuruları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

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HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER

24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.