LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Lise boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ilk tercihlerini yapmıştı. Tercih sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edildi ve bu tarih itibariyle nakil başvuruları başladı. 1. nakil sürecinin sonu yaklaşıyor. LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, 2. nakil başvuruları ne zaman?

LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos'ta sona eren nakil başvurularının sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçları www.meb.gob.tr adresinde olacak.

17 Ağustos'ta sonuçların belli olması ile birlikte 2. nakil süreci başlayacak.

2020 Lise nakil tercihleri, boş kontenjan ve taban puanları ile ilgili sorgulamalar e-okul sistemi aracılığı ile yapılıyor.

LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI SORGULAMA