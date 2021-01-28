LGS ne zaman 2021 tarihi | LGS konuları neler, kaç soru var?

2020-2021 Eğitim yılında uygulanacak olan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı dinmiyor. Başarılı bir liseye gidebilmek için ders çalışmaya hızını kesmeyen öğrenciler, LGS ne zaman 2021 tarihini araştırıyor. Aynı zamanda sınavda hangi konuların yer alacağını öğrenmek için LGS konuları neler, kaç soru var soruları da yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2021 tarhini ve konularını belirledi. Peki LGS ne zaman, LGS konuları neler?

LGS NE ZAMAN 2021 TARİHİ

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi.

LGS KONULARI NELER?

MEB'den yapılan açıklama ile öğrenciler LGS'de dahil merkezi sınavlarda tüm müfredattan sorumlu olacak. Bakanlık, ''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir'' şeklinde konuya açıklık getirdi.

LGS'DE KAÇ SORU VAR?

2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.