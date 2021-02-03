LGS ne zaman? LGS başvuru tarihi 2021 belli oldu mu, lise sınavı için başvuru yapılıyor mu, otomatik onaylanıyor mu?

2020-2021 Eğitim yılı içerisinde gerçekleştirilecek sınavlardan biri de LGS. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan bu yıl da uygulanmaya devam edecek olan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) için hazırlıklar sürüyor. Öğrenciler ders hazırlıklarının yanında LGS başvuru tarihlerini de öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle otomatik olarak alınan LGS başvuruları bu yıl nasıl yapılacak? Okullar kendi öğrencilerini otomatik olarak LGS'ye kaydedecek mi? Yoksa önceki yıllarda olan e okul üzerinden başvuru işlemleri alınacak mı?

LGS NE ZAMAN?

LGS 2021 sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak.

LGS BAŞVURU TARİHİ 2021 BELLİ OLDU MU?

LGS başvuruları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle otomatik olarak okullar tarafından yapılmıştı. Bu yıl LGS başvuru 2021 tarihlerine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan LGS kılavuzunda tüm detaylar yer alacak. LGS kılavuzu 2021 yayımlandığında haberimizin içeriğine 'başvuru' bilgisini de ekleyeceğiz.