LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nasıl, ne zaman alınır? (2020)

2019-2020 Eğitim yılında LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri heyecan dolu. LGS ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl ve ne zaman alınır? soruları yoğun ilgi görüyor. Corona virüs salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan devam eden öğrenciler, evlerinde ders çalışarak LGS hazırlıklarını tamamlıyor.

Merkezî Sınavda, 2019-2020 öğretim yılının birinci döneminde 8’inci sınıflar için uygulanan öğretim programları esas alınarak Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır. Her alan için 8’inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.









HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAKLAR?

Sınava katılacak olan adaylar ilk dönem konularından sorumlu olacaklar. Öte yandan MEB tarafından her ay yayınlanan örnek sorular ve soru destek paketlerinde adayların sorumlu oldukları alanlara ait örnek sorular düzenli olarak paylaşılıyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

LGS NE ZAMAN?

Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.



b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.



c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;



i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,



ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,



iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.



ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.



d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınav bitiminde;



i) Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde bırakılmayacaktır.



ii) Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını (kullanılmayan cevap kâğıtları dâhil), salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav evrakı dönüş zarfına koyacak ve sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav evrakı dönüş zarfına konulmayacak, bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.



iii) Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını, dönüş sınav kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır.



 Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı, salon yoklama listesindeki tutanak bölümü doldurularak iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Salon yoklama listesindeki tutanak alanının yetersiz gelmesi durumunda bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri ayrı bir tutanakla sınav evrakına eklenecek ve sınavları değerlendirme işlemi yapılmaksızın geçersiz sayılacaktır. Bu konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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Sınavda koruyucu ne gibi önlemler alacaksınız?

Sınavın yapılacağı tüm okullarımızın sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Tüm okullarımızda sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına bakanlığımız tarafından ücretsiz maske verilecek. Tüm sınıflarda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere dezenfektan malzemeleri bulunacak. Öğrenciler okullara geldiklerinde beklemeden ve sosyal mesafeye dikkat ederek ve elleri dezenfekte edilerek sınıflara alınacak. Bu sürece 81 ilde okul girişlerinde rehber öğretmenlerimiz de destek olacak.

- Sınavda çocuklar maskelerini çıkartabilecek mi?

Sınav salonlarında sosyal mesafeye göre oturma düzeni olacağı için sınav esnasında istedikleri zaman maskelerini çıkarabilirler.

- Sınıfların kapasitesi sosyal mesafe için uygun olmadığında ne yapılacak?

Bu durumda okuldaki boş alanlar kullanılacak. Yani, okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonu gibi daha geniş alanlar varsa bunlar kullanılabilecek. İl müdürlerimiz tek tek okulları inceleyerek bu durumları belirliyor.

Sınava hastanede girebilecek

- Astım hastası olan öğrenciler kullandıkları sağlık aparatları ile sınava girebilecekler mi?

Astım hastası olan öğrenciler doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebilecek.

- Tedavi gören veya Kovid-19 tedavisi gören öğrencilere yönelik ayrı bir sınav hizmetiniz olacak mı?

Sınav hazırlığı sürecini öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini önceleyerek tasarladık. Bu kapsamda koronavirüs tedavisi görmekte olan öğrencilere hastanelerde sınav hizmeti sunulabilecek. ‘Sınav Tedbir Hizmeti’ alınabilmesi için veliler ya da vasiler tarafından, öğrencinin sınava alınacağı adresin yer alacağı dilekçe ve mazeret durumunu bildiren belgeler ile il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme komisyonlarınca değerlendirilerek öğrencilerin durumuna uygun, ‘Sınav Tedbir Hizmeti’ sunulacak.

‘Herkes sınava girmek zorunda değil’

- 8. sınıftaki tüm öğrencileri sınava otomatik kayıt yaptınız. Öğrenciler ve veliler merak ediyor. Tüm öğrenciler sınava girmek zorunda mı?

Kesinlikle hayır. Bildiğiniz gibi liselere yerleştirme merkezi puanla veya puansız yerel yerleştirme ile yapılıyor. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, yani yaklaşık yüzde 90’ı sınavsız bir şekilde tercih ettikleri okullara yerleştirilecekler. Yaklaşık 213 bin kontenjanı olan bazı okullarımıza ise sadece merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılacak. Dolayısıyla kontenjan kapsamındaki okulları hedefleyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınav bu.

‘Müsterih olun sınava odaklanın’

- Son olarak öğrenciler ve ailelerine ileteceğiniz bir mesajınız var mı?

Öğrencilerimiz ve velilerimiz için her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Rehber öğretmenlerimiz de korona virüs tedbirleri kapsamında velilere ve öğrencilere yardımcı olmak için tüm okullarda görevli olacak. Ailelerimiz, çocuklarımız müsterih olsunlar, nasıl ki akademik destek konusunda örnek sorularımız, destek paketlerimiz, canlı sınıflarımızla hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olduysak, sınav aşamasında da onların sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaktayız, tüm endişeleri bir kenara bıraksınlar ve sadece sınavlarına odaklansınlar.

‘Soru desteği devam edecek’

- LGS için

1. dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek misiniz?

Örnek soru kitapçığını ayda bir yayımlıyorduk. Bu süreçte öğrencilerimize yardımcı olmak için ayda iki kez örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Ayrıca öğrencilerimize sınava yönelik çalışma soruları da yayımlamaya başladık.

- Örnek soru kitapçığından ayrı çalışma soruları mı yayımlıyorsunuz?

Evet. Şu ana kadar toplam 2 bin 516 sorudan oluşan soru destek paketi LGS merkezi sınavına girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu. 15 günde bir bin soruluk LGS hazırlık sorularını yayımlamaya devam edeceğiz.

‘Uzaktan eğitim boşlanmasın’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime katılım konusunda velileri uyardı. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Velilerimizden ricam, ‘Çocuklar sıkıldılar’ diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır” ifadesini kullandı. Selçuk, “Biz, 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki” değerlendirmesini yaptı. - Ankara AA