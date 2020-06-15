LGS sınav yerleri nereden öğrenilir? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav giriş belgelerini yayımladı. 2019-2020 Eğitim yılının 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için heyecan dorukta. LGS'ye girecek olan adaylar, sınav yerleri ve sınav giriş belgesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki LGS sınav yeri nereden öğrenilir? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

MEB şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine " http://www.meb.gov.tr/ " internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek."

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



E - OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



LGS NE ZAMAN?

Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.



Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ



Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR



a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,



b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,



c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,



ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,



d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,



e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,



f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.