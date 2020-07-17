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17.07.2020 - 15:10 |

LGS sonuçları sorgulama için TIKLA 2020! MEB LGS sınav sonuçları öğrenme sayfası...

LGS sonuçları dün MEB'in sayfasında açıklandı.20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının erişme açılmasıyla beraber öğrenciler ve veliler LGS sonuçlarının açıklandığı sayfayı araştırmaya başladılar. MEB'in internet sitesi üzerinden LGS sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler bilgilerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte 2020 LGS sonuçları sorgulama sayfası...

LGS sonuçları sorgulama için TIKLA 2020! MEB LGS sınav sonuçları öğrenme sayfası...

LGS sonuçları gündemde araştırılan konular başında yer alıyor. 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçları açıklandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği LGS sınav sonuçları MEB'in sayfasından açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav sonuç ekranını araştırmaya başladılar. LGS sonuçları "sonuc.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. İşte 2020 LGS sonuçları sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASINA NEREDEN BAKILACAK?

LGS sınav sonuçları açıklandı. MEB Twitter sayfasında şu açıklama yapıldı

"2020 LGS sonuçlarını http://meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz."

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 2020!

LGS sonuçları sorgulama için TIKLA 2020 MEB LGS sınav sonuçları öğrenme sayfası...

 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.

2020 LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu yayımlandı.

2020 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

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