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28.06.2020 - 13:04 |

LGS tercihleri ne zaman alınacak? MEB LGS sınav sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak?

20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav soru ve cevapları adayların erişimine sunulmuştu. Sınavın üzerinden geçen bir haftalık sürenin ardından LGS tercihleri ne zaman alınacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak soruları gündeme geldi. Peki MEB LGS sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak?

LGS tercihleri ne zaman alınacak? MEB LGS sınav sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen LGS sınavının tamamlanmasının ardından adaylar şimdilerde sonuçların hangi tarhite açıklanacağını merak etmeye başladı. İyi bir lisede eğitim alabilmek için bir yılı aşkın süredir çalışan adaylar LGS tercihleri ve sonuçlarının hangi tarihler içerisinde açıklanacağını merak ediyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde MEB tarafından adayların erişimine açılacak

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

LGS tercihleri sonuçların açıklanmasının ardından MEB tarafından açıklanacak olan takvime göre belirlenecek. Tahmini olarak LGS tercihlerinin sonuçların açıklandığı tarihten bir hafta sonra alınmaya başlanması bekleniyor.

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