Likidite ne demek? Merkez Bankası'nda likidite açıklaması! Açık piyasa işlemleri nedir?

Merkez Bankası bir son dakika açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür" açıklamasını yaptı. Peki likidite ve açık piyasa işlemleri nedir?

PİYASA LİKİDİTESİ NEDİR?

Piyasa likiditesi, bir bireyin veya firmanın varlık fiyatında önemli bir değişikliğe neden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği veya satabildiği bir piyasa özelliğidir. Likidite, satışın hızı ile satılabileceği fiyat arasındaki değişimin ne kadar büyük olduğu ile ilgilidir. Likit bir piyasada değiş tokuş hafiftir ve hızlı satış yapmak fiyatı fazla düşürmez. Nispeten likit olmayan bir pazarda, hızlı bir şekilde satmak, fiyatının bir miktar kesilmesini gerektirecektir.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ NEDİR?

Açık Piyasa İşlemleri Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesidir.