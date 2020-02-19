Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak

Yarışmaya, Türkiye’de bulunan tüm liselerin 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri, okullarını temsilen ve ikişer kişiden oluşan takımlar halinde başvurabiliyorlar. Öğrenciler kullanacakları SketchUp programının lisansını ise SketchUp’ın web sayfasından 30 gün için ücretsiz olarak temin edebiliyor veya aplikasyon üzerinden çevrimiçi kullanabiliyorlar.

Son başvuru tarihi 30 Nisan olan yarışmada, en iyi tasarımı yapan takıma 10 bin TL, ikinci takıma 7 bin 500 TL, üçüncü takıma da 5 bin TL ödül verilecek. Ayrıca yarışmada başarı gösteren ve jüriyi etkileyen 3 farklı takım ise 1000’er TL’lik mansiyon ödülünün sahibi olacak.