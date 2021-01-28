Lokanta, restoran ve kafelere ne kadar destek verilecek? Yeme - içme sektörüne ne zaman destek verilecek?

Son dakika haberleri arasında vatandaşların sabırsızlıkla beklediği bir haber yer aldı. Pandemi döneminde maddi anlamda yıpranan işletmelere destek paketi kararı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Lokanta, restoran ve kafelere destek ne kadar ve ne zaman verilecek? İşte yeme - içme sektörü için destek ödemesi hakkında merak edilenler...

LOKANTA, RESTORAN, KAFELERE (YEME - İÇME) SEKTÖRÜNE NE KADAR, NE ZAMAN DESTEK VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme yapacağız” dedi.

GİB ÇALIŞMA BAŞLATTI

Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.

KARARNAME ÇIKACAK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak. Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.