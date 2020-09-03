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03.09.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Lüks araçta 5 TL’ye karpuz

Beyoğlu’nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satan kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami (24) olduğu ortaya açıktı. Antalya’da eşiyle birlikte yaşayan Hatami, İran’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden tutuklandı. Tahliye olduğu gibi de ailesiyle Antalya’ya yerleşti.

Lüks araçta 5 TL’ye karpuz
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Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken bir Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı. Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzların kilosunu 5 liradan sattığını duyuran kişi, “Şeker gibi 5 TL” diye bağırarak çevredeki vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Bu sırada lüks otomobilde karpuzları gören bazı kişiler ise, sıraya girerek karpuz satın aldı. Karpuzları satan kişi ise, gazetecilerin kendisini çektiğini farkedince karpuzları yol kenarına bırakarak otomobili ile uzaklaştı. Herkesin lüks arabanın bagajında neden karpuz sattığını merak ettiği kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami Abadi olduğu öğrenildi.

İran’dan kaçmış

İran’da sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile ünlenen Hatami, bazı videoları nedeniyle tutuklandı. Belli bir süre tutuklu kalan Hatami, tahliye olduktan sonra eşi Zeinab Mehdi ve kızı ile birlikte Türkiye’ye yerleşti. Antalya’da yaşayan Hatami, burada eşiyle birlikte lüks araçları ve malikane gibi evlerinde çektikleri videolarla ve lüks aracıyla sokak sokak gezmesiyle fenomen haline gelmiş.

Lüks araçta 5 TL’ye karpuz

İranlı Hatemi’nin, 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Bolu'da orman yangınıBolu'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler ve yayla sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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