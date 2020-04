Lütfen, yanlış duyumlarla ‘dostlarımızı’ terk etmeyelim! ‘Köpekten, kediden koronavirüs geçmez’

Koronavirüsün Vuhan’da canlı hayvan pazarında satılan ve çorbasının yapıldığı belirtilen yarasalardan geçtiği iddiası var. Ancak bu iddia Türkiye’de evcil hayvan grubundaki kedilerden, köpeklerden insanlara koronavirüs bulaştığı şeklindeki bir yanlışa dönüştü. Bu yüzden bazıları bu güne kadar dostluğundan başka bir şey görmediği kedilerini, köpeklerini terk etmeye başladı. Oysa kedilerden ve köpeklerden insanlara koronavirüs bulaşmadığını, bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu birçok uzman söylüyor. ‘Sosyal izolasyon’ gereği kafeteryaların, lokantaların kapanmasıyla açlıkla yüz yüze kalan sokak hayvanlarına yenilerinin eklenmemesi için uzmanlara kulak verelim.



‘Geçtiğine dair hiçbir kanıt yok’

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan: “Oluşan bilgi kirliliği nedeniyle vatandaşlardan gelen sorular arttı. Hatta bazı hayvanseverler yıllardır birlikte oldukları hayvanlarını terk etme noktasına geldi. Oysa evcil hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşmaz. Dünya Sağlık Örgütü yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığının tahmin edildiğini, ancak takip eden vakalarda sadece insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir. Şimdiye kadar evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamamıştır. Koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara veya hayvandan hayvana geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığı belirtilmiştir. Öte yandan salgına karşı ellerin sık sık yıkanması, hayvanların bulunduğu yerlerin temiz tutulması, korona pozitif çıkan insanların hayvanlardan uzak durması gerekmektedir. Gerçek dışı söylemlere kulak asmadan yetkili kurumların açıklamaları dikkatle izlenmeli, sizin ve dostunuzun sağlığı için hijyen kurallarına uymalısınız. Araştırmalar, sahiplerinde stres davranış değişikliği olan hayvanların da benzer sorunları yaşadığını gösteriyor. O nedenle evde kalmanın sahibinde meydana getirdiği psikolojik sorunlar hayvanlarda da görülebilir. Evcil hayvan sahiplerinin veteriner hekimlerin önerileri doğrultusunda davranmaları gerekir. Birçok kişi özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği nedeniyle sokak hayvanlarına eskisi kadar yakınlık göstermez oldu. Öte yandan hayvan temizliğinde çamaşır suyu da kullanılmamalı.









‘Şu dönemde başkasıyla temasa izin vermeyin’



Bursa’da veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca: “İnsanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara ‘zoonoz hastalıklar’ diyoruz. Kovid-19, zoonoz bir hastalık değildir. Her hayvanda korona hastalıkları olabilir. Ancak bu, insanlara geçebilen değil, sadece kendi türleri arasında geçebilen hastalıklardır. Köpekten köpeğe, kediden kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardaki koronavirüs de hayvanlara geçmez. Ancak koronavirüs taşıyan bir kişi, bir köpeği sevdiğinde, biz de o köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz. Buna ‘taşıyıcı’ değil, ‘etkileşim nedeniyle bulaştırma’ diyebiliriz. Koronavirüs, masaya dokunduğunuzda da bulaşabilir. Öncelikle kendimizi korumalıyız. İnsan sağlığı ne kadar önemliyse hayvan sağlığı da önemlidir. Hayvanların sağlığı bizim sağlığımız için önemlidir. Şu an dışarı çıkmamamız gerekiyor ama tabii sokaklardaki can dostlarımızı da unutmamamız lazım. Teması kesmek için şu dönemde evcil hayvanlarınızı da kimse sevmesin.”



‘Doğru bilgi edinilmeli’



Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek: “Evcil hayvanların salgın korkusuyla sokağa terk edildiğine dair çok sayıda ihbar aldık. İnsanlar bu günlerde panik ve kulaktan dolma bilgiler nedeniyle baktıkları evcil hayvanları sokaklara terk ediyorlar. Doğru bilgi edinilmeli. Uzmanlar, Kovid-19’un hayvanlardan insanlara direkt bulaşan bir hastalık olmadığını söylüyor. Sokaklardaki hayvanların da bakıma ihtiyacı var. İnsanlar evde baktıkları hayvanların düzenli aşılarını yaptırmalı. Şu ana kadar evcil hayvanlardan insana bulaşan bir virüs vakası olmadı.”