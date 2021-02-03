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03.02.2021 - 07:00 |

M4 Karayolu’na kameralı koruma

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı kapsamında ulaşıma açılması kararlaştırılan M4 Karayolu’nu kontrol etme görevini üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bazı muhalif gruplarının provokasyon saldırılarına karşı, karayolunda kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Karayolunda belirli aralıklarla kurulan kontrol noktaları ve geçici karakollarla saldırıların önüne geçen TSK, bölgede devriye sayısını da artırdı.

M4 Karayolu’na kameralı koruma
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Suriye’nin Akdeniz’e kıyısı olan liman şehri Lazkiye’den başlayan M4 Karayolu, İdlib’in Serakib ilçesinde başka bir önemli kara yolu olan M5 ile kesişiyor. M4 Karayolu, Serakib’den Halep’e, Halep’ten Rakka’ya, Rakka’dan da Haseke iline kadar Türkiye sınırına paralel şekilde uzanıyor.

Rejimin taciz atışlarının yanı sıra TSK’nın bölgedeki faaliyetlerinden rahatsız olan bazı terör gruplarının, TSK’nın etkin koruma tedbirleri ile M4 karayolunda sağlanan güvenli trafik akışını kesintiye uğratma girişimlerine karşı TSK kameralı takip sistemini de devreye aldı. İdlib’in güneyinde karayolunun kritik noktalarına dikilen direklere son sistem kameralar takıldı. Karayolundaki her türlü hareket TSK’nın bölgede kurduğu takip merkezinden kontrol ediliyor.

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