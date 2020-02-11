Makarna Pastası tarifi | Makarna pastası yapılışı ve malzemeleri

Makarna Pastası nasış yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Kanal D ekranında hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler beş gün boyunca mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Günün sonunda Çeyrek altın için yarışan gelinler haftanın finalinde en yüksek puanı alıp beş altın bileziğin sahibi olabilmek için yarışıyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan Makarna Pastası tarifi ve malzemeleri...

MAKARNA PASTASI TARİFİ

750 gr. rigatoni makarna

Su

Tuz

1 su bardağı eski kaşar – rende

İç Harç için Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

400 gr. kıyma

2 diş sarımsak

1 adet havuç

2 avuç bebek ıspanak

6 adet domates – küçük küp doğranmış

Tuz

Karabiber

Üzeri için Malzemeler

Kaşar peyniri – rende

Fesleğen

MAKARNA PASTASI YAPILIŞI:

Büyük bir tencerede makarnayı haşlamak için su kaynatın.

İçerisine tuz atın, makarnaları ekleyin ve paketin üstünde yazan süreden 2 dakika daha az, al dente olacak şekilde, pişirin.

Piştikten sonra, makarnaları süzün ve geniş bir kaba alın.

Makarnalarınızın üzerine rendelediğiniz eski kaşar peynirini ekleyin ve karıştırarak bir kenarda bekletin.

İç Harç için;

Havucu rendenizin kalın tarafıyla rendeleyin. Ispanakları ince doğrayın.

Soğanı ve sarımsağı küçük küp doğrayın.

Tavanızı ocağa alın ve zeytinyağını ekleyin.

Yağınız ısınınca soğanı ekleyip, kavurun.

Soğanlarınız renk alınca, kıymayı ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş havucu ve sarımsakları ekleyip, kavurmaya devam edin.

Küçük küp doğradığınız domatesleri suyuyla beraber ekleyin.

Tuz ve karabiberi ekleyin ve domates hafif suyunu çekene kadar pişirin.

Ateşten almaya yakın, ince doğradığınız ıspanakları ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın.

Birleştirmek için;

26 cm’lik kilitli kek kalıbınızın tabanına fırın kağıdı koyun ve kilidini kapatın.

Kalıbı hafif eğik tutarak rigatonileri diklemesine, aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde dizin.

Hazırladığınız iç harcı makarnalarınızın üzerine ekleyin ve makarnaların içerisine de gelecek şekilde bir spatula yardımıyla iyice yayın.

Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini serpiştirin ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kaşar peynirler eriyip, hafif renk alana kadar pişirin.

Makarnayı fırından çıkardıktan sonra 15 dakika bekleterek biraz soğutun.

Keskin bir bıçak yardımıyla kenarlarından ayrılmasını sağlayın.

Dilimleyerek ve üstünü fesleğenle süsleyerek servis edin.