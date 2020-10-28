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28.10.2020 - 12:01 | | İHA

Malatya’da FETÖ şüphelisi kadın yakalandı!

Malatya’da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kadın bir evde yakalandı.

Malatya’da FETÖ şüphelisi kadın yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli kadın, Malatya’nın Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi'nde saklandığı evinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığınca devam edildiği kaydedildi.

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