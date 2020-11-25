Manyas'ta KADES toplantısı yapıldı

Manyas Öğretmenevi toplantı salonunda Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Tancan Barçın, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantı ve sunumun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan KADES standı ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Son dakika! Rapor ortaya çıktı! En fazla yangın çıkan ilçeler belli olduGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da bu yıl yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalırken yangınların en büyük nedeninin sigara ve elektrik kontağı olduğu açıklandı. En çok yangın çıkan ilçeler ise belli oldu