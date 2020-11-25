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25.11.2020 - 16:12 | | AA

Manyas'ta KADES toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında toplantı yapıldı.

Manyas'ta KADES toplantısı yapıldı

Manyas Öğretmenevi toplantı salonunda Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Tancan Barçın, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantı ve sunumun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan KADES standı ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.

 

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