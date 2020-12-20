Marketler kaça kadar açık? 20 Aralık Pazar bugün marketler kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler bir bir arttı. Geçtiğimiz günlerde alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı ise milyonlarca vatandaşı evine kapadı. Böylelikle koronavirüs vaka sayısının düşürülmeyi hedeflenen bugünlerde özellikle dikkat edilmesi belirtildi. Peki hafta sonu yasak günlerinde marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan bilgiler...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.



Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.