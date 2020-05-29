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29.05.2020 - 10:09 |

Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri

Marketler bugün saat kaça kadar açık sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde bugün marketlerden ihtiyaçlarını giderecek olan vatandaşlar marketlerin saat kaça kadar açık olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak mı? İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri

Marketler saat kaça kadar açık olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde marketlerin bugün saat kaça kadar açık olacağını araştırmaya başladı. Peki marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak mı? İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri....

MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Genelgeye göre; Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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