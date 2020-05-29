Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri

Marketler saat kaça kadar açık olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde marketlerin bugün saat kaça kadar açık olacağını araştırmaya başladı. Peki marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak mı? İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri....

MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Genelgeye göre; Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek