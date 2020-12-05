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05.12.2020 - 15:27 |

Marketler kapandı mı? Sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri kaç?

Bugün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 81 ilde gerçekleştirilen bu durum vatandaşları ihtiyaçları konusunda arayışa geçirdi. Hafta sonu yasaklarında marketlerin açık olacağını belirtilen İçişleri Bakanlığı genelgesinde market çalışma saatleri de yer aldı. Peki bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketler kapandı mı? Sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri kaç?

Sokağa çıkma yasağı dün akşam 21:00 itibariyle başladı. Pazar gecesi 05:00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı süresinde merak edilen sorulardan biri de bugün - hafta sonu marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık? İşte İçişleri Bakanlığı'nın 81 il için yayımladığı genelgede, yasak günlerinde açık olan işletmeler...

BUGÜN - HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu marketler açık olacak! Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi-Pazar günleri marketler sabah 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde market, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi en yakın mesafedeki dükkanlara 20 yaş altı bireyler ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmayacak.

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