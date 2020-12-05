Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Bugün kargom gelir mi?

Aldığı ürünlerinin eve gelmesi için sabırsızlanan vatandaşlar, 5 ve 6 aralık günlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında kargo şirketleri açık mı, çalışıyor mu bilgi almak için arayışa geçti. Ürününü getirecek olan kargo firması hakkında arayışa geçen vatandaşlar için tüm kargo şirketleri hakkında bilinmesi gerekenler...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu kapalı olacak işletmeler arasında kargolar yer almıyor. Kargolar muaf tutuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda; genelgeye göre, sokağa çıkma yasağında kargolar açık olacak.