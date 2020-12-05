MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Bugün kargom gelir mi?
ABONE OL
05.12.2020 - 09:51 |

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Bugün kargom gelir mi?

Hafta içi herhangi bir ihtiyacını alarak ürünün evine gelmesi için kargoya teslim eden vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu öğrenmek istiyor. İnternet üzerinde 'bugün kargom gelir mi' sorusuna cevap arayanlar için bugün hizmet veren kurumları haberimize ekledik. İşte hafta sonu kargolar açık mı sorusunun yanıtı...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Bugün kargom gelir mi?

Aldığı ürünlerinin eve gelmesi için sabırsızlanan vatandaşlar, 5 ve 6 aralık günlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında kargo şirketleri açık mı, çalışıyor mu bilgi almak için arayışa geçti. Ürününü getirecek olan kargo firması hakkında arayışa geçen vatandaşlar için tüm kargo şirketleri hakkında bilinmesi gerekenler...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu kapalı olacak işletmeler arasında kargolar yer almıyor. Kargolar muaf tutuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda; genelgeye göre, sokağa çıkma yasağında kargolar açık olacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Marketler açık mı yasakta, sokağa çıkma yasağında? Bugün marketler kaça kadar açık? 5-6 Aralık hafta sonu açık olan işletmeler
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market çalışma saatleri 5-6 Aralık (BİM - A 101 - Şok - Migros - Carrefour)

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market çalışma saatleri 5-6 Aralık (BİM - A 101 - Şok - Migros - Carrefour)

3 yıl sonra! 50 ilin sıralaması değişiyor...

3 yıl sonra! 50 ilin sıralaması değişiyor...

İşte Türkiye'nin aşı stratejisi!

İşte Türkiye'nin aşı stratejisi!

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet