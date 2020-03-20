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20.03.2020 - 16:25 | | İHA

Mart ayında yağan kar 30 santimetreye ulaştı

 Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları özel idare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Mart ayında yağan kar 30 santimetreye ulaştı


Bolvadin ilçesinin yüksek kesimlerde yağan kar yolları kapattı. Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Karayokuş, Yörükkaracören, Kutlu Güney, Taşlıdere, Nusratlı ve Taşagıl köylerinin bağlantı yolu kar yağışı sebebiyle kapanmıştı. Yolların özel idare müdürlüğü çalışmalarının kapanan yolların açıldığını söyleyen Bolvadin İl Genel Meclis Üyesi Abdülkadir Emrullahoğlu, “Allah devletimize hükümetimize milletimize zeval vermesin şu an kapalı köy kasaba mecra yolumuz yoktur. İl ve ilçe özel idare marifeti ile Karayokuş ve Yörükkaracaören, Kutlu, Güney, Taşlıdere, Nusratlı, Taşagıl bağlantı yolları kar yağışı sebebiyle kapanmıştı. Kapanan yollarımız hizmete açılmıştır. Allah devletimize hükümetimize milletimize zeval vermesin” dedi.

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