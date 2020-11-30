MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maske takmayan kadın polislere tehditler savurdu!
ABONE OL
30.11.2020 - 10:01 | | İHA

Maske takmayan kadın polislere tehditler savurdu!

Koronavirüs vakalarının arttığı Adana’da denetim yapan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak sürücü ve müşterisine maske takmadıkları için ceza yazdı. Kadın yolcu, ceza yazıldığı sırada polis ekiplerini tehdit edip, ‘Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin’ diyerek gazetecilere de tepki gösterdi.

Türkiye genelinde artan koronavirüs salgını sonrası ek tedbirler ve önlemler alınmaya devam ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti.

Bu sırada bir taksiyi durduran ekipler maske takmayan yolcu ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Bu sırada kadın yolcu polisleri tehdit edip kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Polisin ceza makbuzunu tanımadığını söyleyen kadın, ayrıca ekipleri tehdit edip, ‘Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin’ demesi dikkat çekti.

Öte yandan, ekipler toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.

 

Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dediBursa'da cezaevine oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır'ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansırken, olayın şüphelisi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşımın öcünü aldım" dediği öğrenilirken, suç aleti silah; olayın işlendiği yerin 2 kilometre ilerisinde yeşillik alanda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü!

Son dakika... Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü!

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Diyarbakır'da heyecanlandıran keşif! 'Öyle bir sistem yapılmış ki...'

Diyarbakır'da heyecanlandıran keşif! 'Öyle bir sistem yapılmış ki...'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet