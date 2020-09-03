Masterchef eleme adayları kimler? 2 Eylül Masterchef eleme potasına kimler girdi?

Masterchef'te kıyasıya rekabet devam ediyor. Dün yarışmacılar çölyak hastalarına uygun olacak yemekler hazırladılar. En iyi tabakları yapan ekip Kırmızı takım oldu. Mavi takım ise 2 eleme adayı belirledi. Peki 2 Eylül Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'in dün yayınlanan bölümde Mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu. Barbaros eleme potasına ise Berker'i gönderdi.

Mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda diğer eleme adayı ise Ebru oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİREN İSİMLER

Özgül

Duygu

Berker

Ebru