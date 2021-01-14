MEB açıkladı! Karne notları nasıl verilecek 2021? Yüz yüze sınavlar iptal mi, geçersiz mi sayılacak?

MEB son dakika haberiyle duyurdu. İlkokul, ortaokul karne notları nasıl belirlenecek? Sınavlar geçersiz mi sayılacak? Dönemin başında yüz yüze yapılan sınavların akıbeti belli oldu. Karne notuna sınavlar dahil edilmeyecek. Ancak sınav notlarının karneye dahil edilmesini isteyenler okul müdürlüklerine başvurabilecek. İşte, karne notu ve sınavlara dair detaylar...

KARNE NOTLARI NEYE GÖRE, NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Aralık 2020'deki düzenlemeyle ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağını duyurmuştu. Uygulamada birlik sağlamak amacıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği belirtildi. Öte yandan isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurarak yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine eklenmesini talep edebilecekler.

25 Aralık 2020'de MEB açıklamasına göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının sadece birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklere katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

BU YIL KARNE DAĞITILACAK MI?

Salgın ve halk sağlığının korunması göz önünde bulundurularak ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime sunulacağı bildirildi.