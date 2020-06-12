MEB duyurdu: 200 engelli öğretmen alınacak

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını "http://mebbis.meb.gov.tr" veya http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak. Başvuruların 15-19 Haziran'da alınmasının ardından engelli öğretmen adaylarının atamaları 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli sporcular da beden eğitimi alanına ayrılan 90 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran'da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz'da olacak.

Adaylar, atamalara ilişkin ayrıntılı bilgiye "http://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.