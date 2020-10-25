MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MEB'den Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
ABONE OL
25.10.2020 - 17:05 | | AA

MEB'den Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

MEB'den Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyu gündemine yansıyan mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmen görevlendirme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde, söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlanmakta olup Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir.

Öğretmenlerimizin 'sınav, eş durumu ve sağlık mazereti' gibi nedenlerle görev yeri değiştirme talepleri, yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2020 açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2020 açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Çatı katında mangal yaparken yangın çıktı!

Çatı katında mangal yaparken yangın çıktı!

Sıradaki Haber