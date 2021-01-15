MEB'den öğretmenlere, Tasarım Beceri Atölyeleri için kılavuz kitap

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; öğrencilerin tasarlayarak üretebildiği TBA'lar, 2019 yılından bu yana imkânı kısıtlı okullara öncelik verilerek tüm Türkiye'de yaygınlaştırılıyor. Kılavuz kitapta, atölyelerin kurulumu ve etkin biçimde kullanılabilmesi konusunda pratik bilgiler sunuldu. 6 bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, TBA hakkında genel bilgiler, ikinci bölümde kuramsal çerçeve ve öncü çalışmalarla ilgili bilgiler, üçüncü bölümde değişen öğretmen ve öğrenci rolleri, dördüncü bölümde TBA’da emniyetle ilgili genel bilgiler, beşinci bölümünde TBA’yı etkin kullanmak için öneriler, altıncı bölümde ise örnek çalışma ve etkinlikler yer aldı.

BAKAN SELÇUK: TBA'LARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Bakan Selçuk, TBA'ların soru değil, sorun çözen, yapabilen nesiller yetiştirmekle doğrudan ilgili olduğunu söyledi. Selçuk, bu atölyelerin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Selçuk, öğretmenlerin de tıpkı öğrenciler gibi atölyelerde alanında derinleşebilme fırsatı bulacağına işaret ederek, "2023 eğitim vizyonumuzda önemli bir yeri olan tasarım beceri atölyeleri ile üretime, yenilikçiliğe, bilgi ve tecrübe paylaşımına önem verilen yeni öğrenme ortamlarının oluşturulması ve bu ortamların etkin bir şekilde kullanımının sağlanmasını amaçlamıştık. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön planda olduğu; çocuklarımızın özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş çalışma alanlarının yer aldığı, öğrencilerimizin kendisini, meslekleri ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olacak tasarım beceri atölyelerini çok önemsiyor ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tasarım beceri atölyesi sayımız her geçen gün artıyor. Bu atölyelerin daha etkin ve verimli kullanılması kapsamında hazırladığımız ve öğretmenlerimiz için çok önemli bir kaynak olarak gördüğümüz TBA Öğretmen Kılavuz Kitabı'nı bugün itibarıyla erişime açtık" dedi.