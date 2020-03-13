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13.03.2020 - 16:04 | | AA

Meclis corona virüse karşı ilaçlandı!

TBMM'de corona virüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Meclis corona virüse karşı ilaçlandı!
Mecliste corona virüs alarmı!
Mecliste corona virüs alarmı!
Mecliste corona virüs alarmı!
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Türkiye'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.

Meclis'te Genel Kurul Salonu başta olmak üzere milletvekili odaları, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı.

Basın mensuplarına, temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı.

Genel Kurul Salonu'nda, Başkanlık Divanı, komisyon sıraları ve milletvekillerinin oturduğu koltuklar ile stenografların yer aldığı kısımda detaylı temizlik yapıldı.

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilacın insan sağlığına zararı  olmadığı, corona virüs sonrası dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak  yapılacağı öğrenildi.

Daha önce de TBMM'deki 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte  aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla  mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri  asılmıştı.

 

 

 

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