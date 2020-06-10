Mehmet Ali Özkan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Özkan'ın yeni görevi nedir ve nereli?

41 ile yeni vali atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrasında Tunceli Valiliğine atanan isim Mehmet Ali Özkan oldu. Vali olarak atanmasından önce Tatvan Kaymakamı olan Özkan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan kimdir?

MEHMET ALİ ÖZKAN KİMDİR?

1973 Ankara Güdül doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Mehmet Ali Özkan, 1999 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, Gümüşhane kaymakam adayı olarak göreve başlamış, Afyon- İhsaniye ve Denizli- Beyağaç'ta Kaymakam Vekili olarak görev yapmıştır. İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıl süreyle İngiltere’de kaldı Daha sonra sırasıyla Afyon-Başmakçı, Van-Gürpınar ve Konya-Hadim, Düzce- Gölyaka ve son olarak Artvin Hopa Kaymakamı olarak görev yaparken, 30.11.2016 tarih ve 2016/861 Sayılı müşterek kararname ile Tatvan İlçe Kaymakamlığına atandı.