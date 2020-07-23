Mehmet Boynukalın kimdir?Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın biyografisi...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii baş imamı için Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı atadı. Bu gelişmenin hemen ardından Mehmet Boynukalın hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte Mehmet Boynukalın kimdir? sorusunun cevabı...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Bu isimlerde biride Prof. Dr. Mehmet Boynukalın... Peki, Mehmet Boynukalın kimdir?
PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.
EĞİTİM BİLGİLERİ
* Lisans, El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1992)
* Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995)
* Doktora, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1999)