Mehmetçik İdlib’de teyakkuza geçti

Suriye’de Halep-Lazkiye otoyolu (M4) üzerinde Rus askeri polisi ile planlanan ortak devriyeyi engelleyerek gerilim yaratan muhalif gruplar gösterilere son verilmesi konusunda uyarıldı. Yaşanan gerilim sonrası İdlib-Bab el Hava karayolunu trafiğe kapatarak gösteriler yapan HTŞ ve bağlı örgütlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teyakkuza geçti. Ortak devriyeyi engellemeye yönelik bazı muhalif grup taraftarlarının yolları kapatarak gösteriler yapmasının ardından, TSK, bölgede güvenli alan yaratmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

‘Rejime hizmet eder’

Bu kapsamda Türkiye’den İdlib’e açılan stratejik noktalar, karayolları ve gerginliğin yaşandığı Neyrab bölgesine takviye güçler sevk edildi. Olası gösteri ve saldırı ihtimaline karşı havadan ve karadan kontroller sıklaştırıldı. Gerilimi düşürmek amacıyla bölgedeki askeri yetkililerle HTŞ heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirildi. El Mustema kampında yapılan görüşmede heyetten, ortak devriyenin engellenmesine yönelik gösterilere son verilmesi ve durumun normale dönmesi için çaba gösterilmesi istendi. HTŞ heyetine, “Bu tip girişimlerin rejime hizmet edeceği, gerginliğin sürmesinin muhalif grupların bölgede toprak ve zemin kaybetme riskini ortaya çıkaracağı” mesajı verildi.

Yaşanan gösteriler nedeniyle bölgedeki TSK gözlem noktaları takviyelerle güçlendirilerek, önemli yerleşim birimleri ve noktalarda da kontroller artırıldı. Bölgede güvenliğin yanı sıra yerleşim birimlerinde asayişin sağlanmasına yönelik polis güçleri de görev aldı. Yerleşim bölgelerinin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis güçleri, kimlik ve üst araması yaptı.

TSK’dan halka bildiri

İdlib’de yaşanan gerginliğin giderilmesi yönünde çaba sarfeden TSK, havadan attığı bildiri ile halka sağduyu çağrısı yaptı. Bildiride, şu ifadelere yer verildi: “İdlib’li kardeşlerimiz: İdlib halkının can ve mal güvenliği için tüm imkânlarını seferber eden ve bu uğurda birçok şehit veren Türk Ordusu daima sizinledir. Akan masum kanların durdurulması, sizlerin güvenliğinin sağlanması ve bölgede kaıcı istikrar sağlanması için Türkiye her seviyede yoğun çaba göstermektedir. Amacımız; İdlib’i hedef alacak saldırı ve operasyonları engellemek, göç etmek zorunda kalan sivillerin evlerine geri dönmesini sağlamak, M4/M5 yollarını kullanıma açarak bölgede ekonomik hayatı yeniden canlandırmaktır. İdlib’de sağlanan barış ve huzur ortamından rahatsız olanların, sizi kandırmak ve kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerin yalanlarına inanmayın. Barış, huzur ve bereket dolu günleri beraber inşa edeceğiz.”

Ayn el Arap’ta ortak devriye

TSK ile Rus Askeri Polisleri dün Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el Arap (Kobani) bölgesinin batısında yeni bir ortak devriye gerçekleştirdi. Aşme köyünde başlayan devriye 9 köyü kapsayan güzergahta devam etti. 8 zırhlı aracın katıldığı devriyeye, iki helikopter de havadan eşlik etti.