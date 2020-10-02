Melania Trump kimdir? Donald Trump'ın eşi Melania Trump kaç yaşında?

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin korona virüse yakalanmasının ardından Melania Trump'ın hayatı ile ilgili ayrıntılar da araştırılmaya başlandı. Peki, Melania Trump kimdir, kaç yaşında?

MELANİA TRUMP KİMDİR?

Melania Trump 26 Nisan 1970 yılında doğmuştur. Eski model, yeni mücevher ve saat tasarımcısı ve 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşidir.

Yugoslavya'da (şu anda Slovenya) doğmuştur, 2001 yılında ABD'de kalıcı oturma hakkına sahip olmuş, 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. 2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur.