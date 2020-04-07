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07.04.2020 - 13:53 |

Mengen pilavı nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte Gelinim Mutfakta mengen pilavı malzemeleri...

Gündüz kuşağının beğenilen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Tüm hızıyla devam eden programda gelinler, bugün mengen pilavı tarifini yapıyorlar. Peki mengen pilavı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

Mengen pilavı nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte Gelinim Mutfakta mengen pilavı malzemeleri...

Gelinlerin yemekleri hazırladığı kayınvalidelerin ise yemekleri tadıp puanlamayı yaptıkları Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Haftanın ikinci gününde ise mengen pilavı programda yapılıyor. Peki mengen pilavı nasıl yapılır, tarifi nedir?

MENGEN PİLAVI MALZEMELERİ

500 gr pirinç
250 gr kuzu kuşbaşı et
2 soğan
3 domates
200 gr mantar
1 demet dereotu
2 yemek kaşığı tereyağı
100 gr ceviz içi
8 su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
Tuz

MENGEN PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletin.

Birkaç kez yıkayıp süzün.

Soğanları kıyın, domatesleri soyup küp küp doğrayın.

Mantarları temizleyip ince ince dilimleyin.

Dereotunu yıkayıp kıyın.

Tereyağının yarısını tencerede eritip soğanı pembeleştirin.

Eti ilave edin, suyunu salıp çekinceye kadar kavurun.

Mantar ve domatesi ekleyip karıştırın.

Birkaç dakika kavurup suyunu ilave edin.

Üzerinde biriken köpüğü alarak yarım saat pişirin.

Etler hafif yumuşayınca pirinç, tuz ve tozşekeri ilave edip kaynatın.

Kısık ateşte 25 dakika pişirin ve ateşten alın.

Kalan tereyağını tavada kızdırıp ateşten alın.

Dereotu, kekik, karabiber ve cevizi ekleyip karıştırın.

Pilavın üzerine döküp 10-12 dakika dinlenmeye bırakın.

Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek özenle harmanlayıp sıcak olarak servis yapı

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