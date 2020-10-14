Merakla bekleniyordu! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! MEB BİLSEM sınav sonucu sorgulama

BİLSEM sınav sonuçları için binlerce öğrenci ve velinin araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Grup tarama testlerinin sona ermesiyle MEB tarafından bugün içerisinde yapılacak olan açıklama ile BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine sunulacak. Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin farkına varması ve bu doğrultuda eğitim almalarının sağlanması amacıyla 1. 2. ve 3. sınıf düzeyinde gerçekleştirilen grup tarama uygulamalarının 11 Ekim tarihinde sona ermesinin ardından MEB tarafından yapılan açıklamada BİLSEM sonuçlarının 14 Ekim tarihinde erişime açılacağı duyurulmuştu. Merakla beklenen sonuçları MEB tarafından az önce açıklandı

BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.