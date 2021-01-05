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05.01.2021 - 13:52 | | İHA

Meral Akşaner'e 'sosyal medyadan hakaret' iddiasına gözaltı

Sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edilen bir kişi Samsun'da gözaltına alındı.

Meral Akşaner'e 'sosyal medyadan hakaret' iddiasına gözaltı

Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir videosunun altına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hakaret içeren sözler yazdığı iddia edilen N.Y.'yi (65) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.Y., hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Nöbetçi savcıya ifade veren şahıs, serbest bırakıldı.

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