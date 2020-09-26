‘Merdiven altı eğitim’e önlem

MEB, öğretim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin valiliklere gönderdiği yazıyla uyarılarda bulundu.



Yaz oku ve kulüpleri



Yazıda, özel okul öncesi eğitim veren kurumlarda yürütülecek kulüp faaliyetleri, özel ilkokul 1’inci sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesi, özel okulların 8 ve 12’nci sınıflarında takviye kursları, özel öğretim kurslarında yürütülecek eğitim faaliyeti ile izinsiz eğitim faaliyetinde bulunan yerler hakkında Bakanlığa ulaşan talep ve şikâyetler üzerine, bazı açıklama ve uyarılarda bulunma zarureti ortaya çıktığı belirtildi.



Buna göre, özel okul öncesi eğitimi veren kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde, “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartları Kılavuzu”nda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla, yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecek, başvuru olması halinde yenileri de açılabilecek. Özel ilkokullarda, okulların açılmasından itibaren resmi okullarda uygulanan yüz yüze eğitim programının aynısı uygulanacak.



Pansiyon açılacak

Özel okulların 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için 6 Haziran 2021’e kadar takviye kurs faaliyetleri yapılabilecek. 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları açık olup yüz yüze eğitim verildiğinden, bu kurslara devam eden öğrencilerin yurt veya pansiyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için özel öğrenci yurt ve pansiyonları, şartlar yerine getirilerek açılacak.