Merdivenle Yunan sınırını aştılar

Türkiye’nin mültecileri durdurmama kararı almasının ardından Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki bekleyiş üçüncü gününde. Dün sabah binin üzerinde göçmen daha tarlalardan yürüyerek sınıra ulaştı. Önceki gece ise sınırda beklemekten yorulan göçmenler, buldukları merdivenle dikenli telleri aşıp Yunanistan’a geçti. Bunu gören Yunan askerleri göçmenlerin kestiği dikenli telleri onardı. Soğuktan korunmak amacıyla etraftaki ağaçları toplayarak ateş yakan göçmenlerden bazıları otobüslerle İstanbul’a geri döndü. Tampon bölgede bekleyenlere ise Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Dün sınır kapısındaki Yunan polisleri, sık sık ses bombası attı ve biber gazı sıktı. Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin çoğunlukta olduğu göçmenler zor anlar yaşarken, atılan gaz bombaları Türkiye sınırında bulunan askeri bölgeyi etkiledi. Bunun üzerine Türk askeri havaya 6-7 el uyarı ateşi açtı. Tampon bölgede ve sınırda göçmenlerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

Tedavi için Avrupa’ya gitmek istiyor

Göçmenlerden Irak Bağdatlı Haydar (23) üç yıldır Ankara’da yaşıyordu. Sosyal medyadan kapıların açıldığını öğrenen Haydar, “Tek başıma buralara geldim. Yolcular arabaya bindirdi. Doğuştan engelliyim. Tedavi olmak için herhangi bir Avrupa ülkesine gitmek istiyorum. Geceleri soğukta kalıyoruz. Sınırdan dikenli tellerden gidenler geçebilir ama ben geçemem. Geçmeme izin verene kadar burada kalacağım” dedi.

‘İnsanca yaşamak istiyorum’

Eskişehir’den Edirne’ye gelen İranlı Ümit, 9 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Makine mühendisi Ümit, malties cinsi köpeği Alvin ile Avrupa’ya geçmek için sınırda bekleyenler arasında. Ümit, “Beş arkadaş otobüse binip buraya geldik. İran’da haksız hapis cezam olduğu için Türkiye’ye geçtim. Burada paketçi olarak çalışıyorum. Ama sigortam yok, oturma iznim yok. Artık insanca yaşamak ve Avrupa’daki arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum” dedi.

Kedi ve köpeğiyle sınırda

Suriyeli İbrahim Albuş, bir yıl önce ülkesinden kaçarak İstanbul Zeytinburnu’na geldi. Köpeği Sofi ve kedisi Şekip ile Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen Albuş, “Türkiye’nin göçmenleri durdurmayacağını öğrenince, iki gün önce sınıra geldim. Kız arkadaşım Hella, Hollanda’da oturuyor. Oraya gitmek istiyorum. Artık insan gibi yaşamak istiyorum. Avrupa’ya hayallerimi gerçekleştirmeye gideceğim. Kapılar açılmadı, soğukta burada bekliyoruz. Durmadan gaz atıyorlar. Kedim ve köpeğim, biber gazı yüzünden durmadan bağırıyor. Bırakın gidelim” diye konuştu.

Sınıra gelen 9 kişilik İranlı aileden Fehime “Göçmenlerin sınırda olduğunu duyunca İstanbul’dan geldik. Sınıra yürüyoruz ama geçiş verilmiyormuş. Köpeğimiz de yanımızda, tüm aile Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Kapılar açılır mı bilmiyoruz. Buradaki ilk gecemiz olacak. Nerede kalacağız şimdilik bilmiyoruz” diye konuştu.

Soylu: 100 bin göçmen ayrıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu bildirdi. Soylu, Twitter hesabından Türkiye’den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, “Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577” bilgisini paylaştı.

Avrupa alarmda

Binlerce göçmenin Yunanistan’ın Kastanyes Sınır Kapısı’na yığılmasıyla ülkede tüm sınır bölgelerindeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, sınırı geçen 66 göçmenin gözaltına alındığını açıkladı. Petsas, “Dün, Yunanistan sınır kapısında 4 binden fazla düzensiz göçmenin örgütlenmiş bir biçimde sınırı yasa dışı geçme teşebbüsü Yunan polisi tarafından başarıyla önlenmiştir” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sınırlarını açma ve sığınmacıların yasa dışı yollardan Yunanistan’a girme çabalarını engellememe kararına ilişkin AB Dış Politika Konseyi’nin acil olarak toplanmasını istedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in yarın Yunanistan-Türkiye sınırına geleceği belirtildi.

AB dışişleri bakanları, İdlib’deki durumu görüşmek için gelecek hafta olağanüstü toplanacak.