Merkez Bankası faiz artıracak mı, artırdı mı? TCBM faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasaların gözü kulağı bugünkü Merkez Bankası toplantısında... Politika Faizinin artıp artmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bugün peş peşe sorulan soruların arasında 'Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak?' yer alıyor. İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 19 Kasım Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

ALTIN FİYATLARINDA 'VİRÜS' ENDİŞESİ!

Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metal, devam eden virüs endişeleri sonrası aşağı yönlü hareketlerini sınırlandırdı. Buna göre gram altın bu sabah güne 466 TL seviyesinde başlarken piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu değerlendirmelerde bulundu: "Altın fiyatları açısından; yükselen küresel enfeksiyon oranları ve salgın kaynaklı kilitlenmelerin ekonomi üzerindeki etkileri, bunlar üzerinden de aşının etkinliği ve bunun mali teşviklerin büyüklüğünü nasıl etkileyeceği gibi faktörler takip edilmektedir. ABD’de artan vakaların daha fazla kısıtlama getirmesi ile ekonomik yavaşlama etkisi arttı ve bu da teşviklerin aciliyetini artırıyor. Senato’da müzakerelere ilişkin hala belirsizlik sürüyor. Şu an birçok faktör birbirini nötrlüyor gibi görünüyor. Bir aşı iyimserliğinin olası etkisi, daha az mali teşvik anlamına geleceğinden altın için daha negatif olabilir. 1905 USD bandı altında baskının sürmesi beklenebilir.

TRY bazlı altın fiyatları açısından, kurun hareketleri de önemli ve hatta dalgalanma boyutu anlamında daha belirleyici olabilir. Uzun vadede ise ons altın dinamiklerine bakacağız.

Merkez Bankası’nın da “enflasyon karşısında yeterli derecede yüksek faiz oranı” sunabileceğine ve bunu geleneksel para politikası zemininde yapacağı beklentisi ağır basıyor. Bizim beklentimiz politika faizinin 550 baz puanlık artışla %15,75’e getirilmesi yönündedir. 550 baz puanlık bir artış, görünüşte sert, ancak gerçekte efektif faiz oranında 100 baz puan civarında bir sıkılaşma etkisi yaratacaktır."

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Haftanın ilk işlem gününde aşı gelişmeleri değerli metalde sert satışlara neden olurken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve dolarda gözlenen nispeten zayıf görünüm ons altına destek olmayı sürdürmüştü.

Dün ise Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metalin, gün içerisinde artan iyimserlik ile hafif satıcılı görünümü takip edilirken, devam eden virüs endişelerinin ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1880 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1873, 1865 ve 1858 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir.

Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1888, 1894 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.